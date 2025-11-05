В РФС отреагировали на новость о возможном возвращении женской сборной на мировую арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на новость о возможном возвращении женской сборной на мировую арену. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, возвращение женской сборной России может состояться уже в феврале 2026 года.

«Статус переговоров с ФИФА и УЕФА остаётся таким же», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международной арены из-за специальной военной операции на Украине. Так, с конца февраля 2022-го россияне проводят только товарищеские матчи.