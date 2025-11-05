Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС отреагировали на новость о возможном возвращении женской сборной на мировую арену

В РФС отреагировали на новость о возможном возвращении женской сборной на мировую арену
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на новость о возможном возвращении женской сборной на мировую арену. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, возвращение женской сборной России может состояться уже в феврале 2026 года.

«Статус переговоров с ФИФА и УЕФА остаётся таким же», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международной арены из-за специальной военной операции на Украине. Так, с конца февраля 2022-го россияне проводят только товарищеские матчи.

Материалы по теме
В РФС подтвердили, что Виталий Мешков завершил карьеру арбитра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android