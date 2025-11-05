Скидки
Оренбург — Краснодар: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 5 ноября

«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Савельев – 9'     1:1 Козлов – 12'    

За час до начала встречи команды объявили стартовые составы.

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейников, Камилов, Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев, Де Жесус.

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Стежко, Хмарин, Апуд, Гаэтан, Кривцов, Пина, Дос Сантос Фуртадо, Козлов, Мукаилов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

