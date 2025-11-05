«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

За час до начала встречи команды объявили стартовые составы.

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейников, Камилов, Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев, Де Жесус.

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Стежко, Хмарин, Апуд, Гаэтан, Кривцов, Пина, Дос Сантос Фуртадо, Козлов, Мукаилов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.