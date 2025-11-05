Скидки
Министр спорта РФ Дегтярёв: никакой отмены Fan ID не будет, дискуссии можно оставлять

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что отмена системы паспорта болельщика (Fan ID) не планируется.

«Стратегию РПЛ мы обсуждали недавно в Москве. Уверен, ещё не раз будут наши встречи. Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения в футболе. Приоритет — развитие детско-юношеских школ. Надо действовать сообща, успехи уже есть. Клубы РПЛ отправили на развитие молодых игроков 15 млрд рублей. Хорошая сумма, но маловато. Доля молодых игроков достигла 8%. Молодцы, так держать!

Отмечу рост интереса болельщиков. Хороший результат. Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности. Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки. Дискуссии можно оставить», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

