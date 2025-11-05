Дегтярёв: в ближайшее время поставим точку в дискуссии лимита на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв пообещал в ближайшее время поставить точку в дискуссии о лимите на легионеров в российском футболе.

«Дискуссию по поводу лимита на легионеров я организовал в июле. Она продолжается. В ближайшее время мы поставим точку. Сегодня вышел хороший материал — 9 из 10 игроков иностранцы. Причём не самого лучшего качества. Некоторые игры чемпионата смотрелись на другом континенте. Наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Есть что обсудить и есть что отрегулировать. Развитие футбола не может быть передано кому-то — это наша обязанность», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.