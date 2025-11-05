Каррагер объяснил, почему болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента в матче с «Реалом»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, почему болельщики «Ливерпуля» неодобрительно встретили экс-защитника мерсисайдцев, а ныне игрока мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда по ходу игры 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Трент вышел на поле со скамейки запасных в конце второго тайма, фанаты «Ливерпуля» встретили его свистом. Хозяева выиграли со счётом 1:0.

«Последние пять или шесть лет болельщики «Ливерпуля» были горой за Трента, даже когда все остальные его критиковали. А потом он ушёл, и фанаты почувствовали, что их обманули. Вот почему он нарвался на такую реакцию. Надеюсь, со временем к Тренту станут относиться хотя бы чуть мягче, потому что он местный парень, который блестяще выступал за «Ливерпуль». Сейчас он игрок «Реала», а это самый большой клуб в мире. Конечно, я понимаю чувства болельщиков «красных». Уверен, и Александер-Арнольд понимает», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Трент — воспитанник «Ливерпуля». К «Реалу» он присоединился прошлым летом.