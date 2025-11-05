Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер объяснил, почему болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента в матче с «Реалом»

Каррагер объяснил, почему болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента в матче с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, почему болельщики «Ливерпуля» неодобрительно встретили экс-защитника мерсисайдцев, а ныне игрока мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда по ходу игры 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Трент вышел на поле со скамейки запасных в конце второго тайма, фанаты «Ливерпуля» встретили его свистом. Хозяева выиграли со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Последние пять или шесть лет болельщики «Ливерпуля» были горой за Трента, даже когда все остальные его критиковали. А потом он ушёл, и фанаты почувствовали, что их обманули. Вот почему он нарвался на такую реакцию. Надеюсь, со временем к Тренту станут относиться хотя бы чуть мягче, потому что он местный парень, который блестяще выступал за «Ливерпуль». Сейчас он игрок «Реала», а это самый большой клуб в мире. Конечно, я понимаю чувства болельщиков «красных». Уверен, и Александер-Арнольд понимает», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Трент — воспитанник «Ливерпуля». К «Реалу» он присоединился прошлым летом.

Материалы по теме
«Ливерпуль» одержал больше всех сухих побед над «Реалом» в истории Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android