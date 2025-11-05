Скидки
Тимур Лепсая заявил, что Алексей Батраков не покинет «Локомотив» зимой

Тимур Лепсая заявил, что Алексей Батраков не покинет «Локомотив» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о будущем полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека железнодорожников заинтересованы некоторые европейские клубы.

– Зимой за Батраковым никто не придёт, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива».

– «Атлетико»?
– Нет.

– Российского футболиста?
– Не могу больше ничего сказать. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста на эту позицию.

– Это испанский топ-клуб?
– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует, – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

