Тимур Лепсая заявил, что Алексей Батраков не покинет «Локомотив» зимой

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о будущем полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека железнодорожников заинтересованы некоторые европейские клубы.

– Зимой за Батраковым никто не придёт, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива».

– «Атлетико»?

– Нет.

– Российского футболиста?

– Не могу больше ничего сказать. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста на эту позицию.

– Это испанский топ-клуб?

– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует, – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».