Денис Глушаков определил главных фаворитов на победу в РПЛ

Денис Глушаков определил главных фаворитов на победу в РПЛ
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. По мнению Глушакова, командами с наибольшими шансами на победу в чемпионате России являются «Краснодар» и «Зенит».

«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. «Зенит» не вошёл в чемпионат, была неровная игра. «Локомотив», наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли. Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. «Спартак» по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. «Краснодар» стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. «Краснодар» и «Зенит» — два фаворита на победу в РПЛ», — приводит слова Глушакова ТАСС.

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29).

