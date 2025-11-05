Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил дисквалифицировать арбитра Кирилла Левникова до конца этого сезона. Левников работал на матче 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», победу со счётом 2:1 в котором одержали «быки». На последних минутах игры Кирилл Левников удалил двух игроков «Краснодара» — Джона Кордобу и Дугласа Аугусто.
— Я считаю, что… Вот его, его… Дисквалификация до конца сезона.
— Левникова?
— Левникова. Вообще чтобы его близко не было. Сейчас мы дойдём ещё до судьи, который Мелкадзе удалил (в матче «Ахмат» — «Балтика», главным арбитром был Иван Абросимов. — Прим. «Чемпионата»), тому вообще пожизненную дисквалификацию надо давать!
— Пожизненную?!
— Да! Что они творят, блин? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
