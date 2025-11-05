Скидки
Футбол Новости

Бубнов предложил дисквалифицировать арбитра Кирилла Левникова до конца этого сезона

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил дисквалифицировать арбитра Кирилла Левникова до конца этого сезона. Левников работал на матче 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», победу со счётом 2:1 в котором одержали «быки». На последних минутах игры Кирилл Левников удалил двух игроков «Краснодара» — Джона Кордобу и Дугласа Аугусто.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Я считаю, что… Вот его, его… Дисквалификация до конца сезона.

— Левникова?
— Левникова. Вообще чтобы его близко не было. Сейчас мы дойдём ещё до судьи, который Мелкадзе удалил (в матче «Ахмат» — «Балтика», главным арбитром был Иван Абросимов. — Прим. «Чемпионата»), тому вообще пожизненную дисквалификацию надо давать!

— Пожизненную?!
— Да! Что они творят, блин? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

