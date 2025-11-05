Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ман Сити» — «Боруссия» Д: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

25.10.2022. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 0:0

14.09.2022. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Боруссия» — 2:1

14.04.2021. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 1:2

6.04.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Боруссия» — 2:1

4.12.2012. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 1:0.

В минувшем туре английская команда победила «Вильярреал» со счётом 2:0. «Шмели» обыграли «Копенгаген» со счётом 4:2.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч со «Байером» (25 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Вильярреалом» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

