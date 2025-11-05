Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов 5 ноября

«Ман Сити» — «Боруссия» Д: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • 25.10.2022. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 0:0
  • 14.09.2022. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Боруссия» — 2:1
  • 14.04.2021. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 1:2
  • 6.04.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Боруссия» — 2:1
  • 4.12.2012. Лига чемпионов. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 1:0.

В минувшем туре английская команда победила «Вильярреал» со счётом 2:0. «Шмели» обыграли «Копенгаген» со счётом 4:2.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч со «Байером» (25 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Вильярреалом» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
