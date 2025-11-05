Генеральный секретарь РФС Митрофанов оценил новую стратегию РПЛ до 2030 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов оценил новую стратегию развития Мир РПЛ.

«Никакая стратегия не является догмой. Жизнь диктует нюансы, и под них необходимо подстраиваться. В футболе развитие шло через клубные бренды. Если мы посчитаем аудиторию клубного футбола, то кому-то тяжело с ней сопоставляться в качестве отдельного продукта.

Клубы собираются продвигать лигу как единый бренд. Профессиональный клубный футбол развивался не системно. Существует стратегия развития российского футбола до 2030 года. Подходов было много. В 2012 году первую стратегию развития РПЛ мы утверждали.

Сегодняшняя лига без той стратегии была бы невозможна. Стратегия появилась. Она охватила период на несколько десятилетий вперёд. Такой системный поход поддерживается союзом. Будет создана ситуация, как лига сможет достичь амбициозных показателей, которые она ставит», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.