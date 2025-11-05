Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» заявили, что каждый пятый болельщик на «Газпром Арене» — турист

В «Зените» заявили, что каждый пятый болельщик на «Газпром Арене» — турист
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов поделился интересной статистикой посещаемости «Газпром Арены». По его словам, каждый пятый болельщик на трибунах стадиона «Зенита» — турист.

«Каждый пятый болельщик на «Газпром Арене» — турист», — передаёт слова Погорелова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29). В прошлом сезоне «Зенит» финишировал на второй строчке в таблице. А до этого сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами страны.

Материалы по теме
Денис Глушаков определил главных фаворитов на победу в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android