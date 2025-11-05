В «Зените» заявили, что каждый пятый болельщик на «Газпром Арене» — турист

Заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов поделился интересной статистикой посещаемости «Газпром Арены». По его словам, каждый пятый болельщик на трибунах стадиона «Зенита» — турист.

«Каждый пятый болельщик на «Газпром Арене» — турист», — передаёт слова Погорелова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29). В прошлом сезоне «Зенит» финишировал на второй строчке в таблице. А до этого сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами страны.