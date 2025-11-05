В «Зените» рассказали, как возвращение пива на стадионы повлияет на российский футбол

Заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов рассказал, как возвращение пива на стадионы повлияет на российский футбол. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв выступил за возвращение продажи пива на стадионы, заявив, что слабоалкогольные напитки — это часть культуры спортивных болельщиков. Продажу слабоалкогольных напитков запретили на спортивных объектах в России в 2005 году.

«Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей для аудитории и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты деятельности футбольных клубов», — передаёт слова Погорелова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.