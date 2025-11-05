Роман Бабаев анонсировал второй сезон сериала про ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев анонсировал второй сезон сериала про московский клуб. Ранее в прокат вышел документальный мини-сериал «Мама, мы – ЦСКА!», премьера которого состоялась 12 февраля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko.

— Какой эффект приносит работа над специальными проектами: кино, матч легенд?

— Сначала бы много сомнений и скепсиса, в том числе и с моей стороны. Что касается сериала, то идея родилась в сезоне-2022/2023 — Кубок и серебро. Была надежда, что следующий сезон будет успешнее. Но получилось всё иначе. Было расставание с лидерами и главным тренером команды. В итоге сняли честное кино, как бывает в жизни и спорте. С опаской выходили в эфир. Результат превзошёл все ожидания. Эксперимент удался. Открою маленький секрет — идём на второй сезон, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.