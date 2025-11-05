Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри раскритиковал Винисиуса за игру в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Тьерри Анри раскритиковал Винисиуса за игру в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Комментарии

Бывший французский нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за игру в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов УЕФА. В прошедшей накануне встрече победу одержала английская команда со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Не понимаю, почему он не оказывал давления на крайнего защитника «Ливерпуля». Нужно играть с тем, что есть, играть по ситуации. Винисиус же прессинговал Конора Брэдли, может, первые пять-семь минут, а потом отпустил оппонента по бровке. Зачем? Почему ты даёшь ему свободное пространство? Дави на него, пока он не получит жёлтую, и тогда эффективность его защиты снизится. Но Вини этого не сделал», — приводит слова Анри интернет-портал Liverpool.com.

Материалы по теме
Каррагер объяснил, почему болельщики «Ливерпуля» освистывали Трента в матче с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android