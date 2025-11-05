Экс-капитан «Спартака» Глушаков: хотел бы пройти тренерскую стажировку у Конте

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хотел бы пройти тренерскую стажировку у возглавляющего «Наполи» Антонио Конте. 11 октября Глушаков провёл последний матч в профессиональной карьере футболиста. По словам Дениса, он уже получил тренерскую лицензию категории А.

«У меня уже есть тренерская лицензия А, я прошёл переаттестацию. Осталось только начать работу. В российском чемпионате мне в целом всё понятно, как всё работает. На веку было много тренеров у меня, я видел, как они работали, что-то записывал.

Из европейского чемпионата хотелось бы съездить к Антонио Конте, если идеальный вариант представить. Поработать тренером было бы интересно», — приводит слова Глушакова ТАСС.