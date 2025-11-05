Кирьяков: «Бавария» — лучший клуб и главный претендент на победу в Лиге чемпионов

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что «Бавария» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Накануне мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа турнира.

«Думаю, «Бавария» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Они обыграли на выезде действующего чемпиона, лучшую команду прошедшего сезона — «ПСЖ»! Да и обыграли солидно, пропустили только в концовке. В чемпионате проблем нет, всем уже понятно, что этот сезон опять останется за «Баварией», никто не составит ей конкуренцию. На сегодняшний момент это лучший клуб и главный фаворит в Лиге чемпионов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.