Кирьяков: «Бавария» — лучший клуб и главный претендент на победу в Лиге чемпионов
Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что «Бавария» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона. Накануне мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
«Думаю, «Бавария» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Они обыграли на выезде действующего чемпиона, лучшую команду прошедшего сезона — «ПСЖ»! Да и обыграли солидно, пропустили только в концовке. В чемпионате проблем нет, всем уже понятно, что этот сезон опять останется за «Баварией», никто не составит ей конкуренцию. На сегодняшний момент это лучший клуб и главный фаворит в Лиге чемпионов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
