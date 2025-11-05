Скидки
Александр Бубнов заявил, что хотел бы видеть Личку и Ивича в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что хотел бы видеть возвращение в клубы Мир РПЛ бывших главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» соответственно Марцела Личку и Владимира Ивича.

— Давайте сейчас коротко. А Личку вы бы хотели видеть в РПЛ?
— Конечно. Личка и этот, Ивич.

— А Юран?
— Ну Юран только туда вот… В Нижний Новгород, во вторую восьмёрку [команд турнирной таблицы], — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее появилась информация, что в услугах Марцела Лички заинтересован «Спартак». Чешский специалист осенью покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Владимир Ивич работает в «Аль-Айне» из ОАЭ.

