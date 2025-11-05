Ведерников рассказал, что его удивило после прихода Ахметзянова в «Оренбург»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался о новом тренере команды Ильдаре Ахметзянове.

— Расскажи, пожалуйста, что за тренер к вам пришёл?

— Наверное, как игрока я его не запомнил, но по «КАМАЗу» — да. То, что там команда с самым минимальным бюджетом, всегда набирали игроков уже под конец трансферного [окна], и они всё время там оставались, команда была играющая. То есть это тот тренер, который каждый год собирал новую команду и ставил один и тот же футбол, у него получалось. Поэтому креативный тренер, он создаёт баланс между атакой и обороной.

В четыре защитника… Меня удивило то, что тренер по ходу сезона приходит и сразу же меняет схему. То есть мы играли в пять защитников, сейчас в четыре перестроили сразу с первого дня прямо, — сказал Ведерников в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».