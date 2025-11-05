Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ведерников рассказал, что его удивило после прихода Ахметзянова в «Оренбург»

Ведерников рассказал, что его удивило после прихода Ахметзянова в «Оренбург»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался о новом тренере команды Ильдаре Ахметзянове.

— Расскажи, пожалуйста, что за тренер к вам пришёл?
— Наверное, как игрока я его не запомнил, но по «КАМАЗу» — да. То, что там команда с самым минимальным бюджетом, всегда набирали игроков уже под конец трансферного [окна], и они всё время там оставались, команда была играющая. То есть это тот тренер, который каждый год собирал новую команду и ставил один и тот же футбол, у него получалось. Поэтому креативный тренер, он создаёт баланс между атакой и обороной.

В четыре защитника… Меня удивило то, что тренер по ходу сезона приходит и сразу же меняет схему. То есть мы играли в пять защитников, сейчас в четыре перестроили сразу с первого дня прямо, — сказал Ведерников в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Экс-спортдиректор «Оренбурга» оценил работу Ахметзянова на посту главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android