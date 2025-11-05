Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа Головина над Хайкиным — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и «Монако». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали монегаски. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дамиан Сильвестшак из Вроцлава (Польша).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 43-й минуте гол забил Фоларин Балогун. В этой игре приняли участие российские футболисты: вратарь норвежской команды Никита Хайкин и полузащитник монегасков Александр Головин, они отыграли весь матч.

После этой игры «Монако» с пятью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Будё-Глимт» с двумя очками располагается в нижней её части.

В следующем туре норвежская команда 25 ноября примет на своём поле «Ювентус», монегаски 26 ноября сыграют в гостях с «Пафосом».