«Оренбург» — «Краснодар»: хозяева вышли вперёд на девятой минуте встречи

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже в самом начале встречи оренбуржцы вышли вперёд. Первый гол в матче забил нападающий Максим Савельев, отличившийся на девятой минуте первого тайма.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).