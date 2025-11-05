Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Краснодар»: хозяева вышли вперёд на девятой минуте встречи

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Савельев – 9'     1:1 Козлов – 12'    

Уже в самом начале встречи оренбуржцы вышли вперёд. Первый гол в матче забил нападающий Максим Савельев, отличившийся на девятой минуте первого тайма.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).

