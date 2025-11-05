Президент РПЛ Алаев: ждём и надеемся, что пиво будет на стадионах

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о грядущем возвращении пива на футбольные стадионы. Он не сомневается, что продажа пива на матчах вновь будет разрешена.

«Очевидно, что пиво будет на стадионах. Мы все ждём и надеемся на это», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв выступил за возвращение продажи пива на стадионы, заявив, что слабоалкогольные напитки — это часть культуры спортивных болельщиков. Продажу слабоалкогольных напитков запретили на спортивных объектах в России в 2005 году.