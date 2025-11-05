Глава РПЛ Алаев: лимит на легионеров находится в полномочиях министра спорта

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Он отметил, что этот вопрос в первую очередь находится в полномочиях министерства спорта России.

«Лучше задать вопрос о лимите министру спорта. Встреча с клубами не состоялась. Лимит находится в полномочиях министра. Окончательное решение за ним. Дискуссия очень активная. В июне запустил её, она пошла везде», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ультимативной форме заявлял о намерении ужесточить лимит.