Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев: лимит на легионеров находится в полномочиях министра спорта

Глава РПЛ Алаев: лимит на легионеров находится в полномочиях министра спорта
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Он отметил, что этот вопрос в первую очередь находится в полномочиях министерства спорта России.

«Лучше задать вопрос о лимите министру спорта. Встреча с клубами не состоялась. Лимит находится в полномочиях министра. Окончательное решение за ним. Дискуссия очень активная. В июне запустил её, она пошла везде», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ультимативной форме заявлял о намерении ужесточить лимит.

Материалы по теме
«Если это из-за лимита — пусть не согласовывает». Карпин прямо ответил Дегтярёву
«Если это из-за лимита — пусть не согласовывает». Карпин прямо ответил Дегтярёву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android