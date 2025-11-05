Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. 23 октября 2025 года неизвестные в масках попытались похитить Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленники схватили его за руки и хотели силой затолкать в микроавтобус. Мостовой оказал сопротивление и таким образом избежал похищения.

«Как можно отреагировать в современном мире на попытку похитить человека на улице? Ужасно. Не важно, футболист, человек, волонтёр — не хотелось бы, чтобы такие эпизоды повторялись», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.