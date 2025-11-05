Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него с головой всё нормально». Александр Бубнов ответил, сильнее ли Личка Станковича

«У него с головой всё нормально». Александр Бубнов ответил, сильнее ли Личка Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, сильнее ли бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича. Ранее появилась информация, что Личка интересен красно-белым.

— Он сильнее в том смысле, что как игрок — нет, хотя тоже на достаточно высоком уровне играл… У него окружение было там… Отец, по-моему, олимпийский чемпион…

— Ну, за сборную Чехословакии играл, да.
— Он (Марцел Личка. — Прим. «Чемпионата») в футбольной среде рос. У него и образование футбольное есть, и чисто теоретическое.

— Тренерское?
— Ну теоретическое — тренерское, да. Это что касается учебно-тренировочного процесса. В этом смысле, да. Второе преимущество — он хорошо российский футбол знает. Причём начинал с низов. Оттуда брал и на высокий уровень поднимал. И, в-третьих, очень большое преимущество — он русским языком владеет. В-четвёртых, что немаловажно для тренера и педагога, у него с головой всё нормально.

— А Личка сильнее Талалаева?
— Конечно. Здесь даже и говорить об этом не стоит, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов предложил дисквалифицировать арбитра Кирилла Левникова до конца этого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android