«У него с головой всё нормально». Александр Бубнов ответил, сильнее ли Личка Станковича

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, сильнее ли бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича. Ранее появилась информация, что Личка интересен красно-белым.

— Он сильнее в том смысле, что как игрок — нет, хотя тоже на достаточно высоком уровне играл… У него окружение было там… Отец, по-моему, олимпийский чемпион…

— Ну, за сборную Чехословакии играл, да.

— Он (Марцел Личка. — Прим. «Чемпионата») в футбольной среде рос. У него и образование футбольное есть, и чисто теоретическое.

— Тренерское?

— Ну теоретическое — тренерское, да. Это что касается учебно-тренировочного процесса. В этом смысле, да. Второе преимущество — он хорошо российский футбол знает. Причём начинал с низов. Оттуда брал и на высокий уровень поднимал. И, в-третьих, очень большое преимущество — он русским языком владеет. В-четвёртых, что немаловажно для тренера и педагога, у него с головой всё нормально.

— А Личка сильнее Талалаева?

— Конечно. Здесь даже и говорить об этом не стоит, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».