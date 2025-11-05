Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кирьяков: с трудом верится, что «Динамо» будет за что-то бороться в РПЛ

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Игра состоится сегодня, 5 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Не смотрел, не смотрю и не буду смотреть Кубок России в нынешнем формате. Для меня это не Кубок. Но для «Динамо» сейчас важна любая игра, постараться пройти дальше. Команде важно начать выигрывать. Сегодня играют с «Зенитом», хоть смотреть и не буду, пожелаю удачи «Динамо», для них это очень важно.

В чемпионате за что-то бороться «Динамо» уже тяжело — многое упущено, разрыв в очках приличный. Честно, трудно верится. Хотя календарь до зимы такой, что все команды по силам. Если набрать очки по максимуму, может быть, тогда можно будет говорить о каких-то шансах. Сейчас решающие игры, но если и здесь не будут набирать очки, тогда всё совсем плохо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

