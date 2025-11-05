Канищев: в «Динамо» средненький уровень игрочков, их место — середина турнирной таблицы

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 5 ноября.

«А что, в «Динамо» хороший состав? У них очень средний состав. Крайне средний с точки зрения исполнителей, поэтому результаты никакие и нестабильные. Играют один матч хорошо, вторую игру могут провалить. В «Динамо» средненький уровень игрочков, поэтому Карпин и не может пока добиться результата. Им надо усиливаться.

Если они хотят достичь каких-то целей, о которых говорят — о каком-то гипотетическом чемпионстве или борьбе за тот же Кубок России, им надо усиливаться. Тот уровень игроков, который сейчас есть в «Динамо» — это как раз их место, середина турнирной таблицы РПЛ, не более», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.