Геннадий Орлов: у игроков «Карабаха» коленки не дрожат в Лиге чемпионов — дерзкая команда!

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси». Игра пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

«Валерий Кузьмич Непомнящий допустил, что «Карабах» вполне может сыграть с «Челси» вничью. Я так внимательно за ними не наблюдал, но они и в прошлом евросезоне прилично выступали. «Карабах» мне сейчас напоминает тираспольский «Шериф» лучших времён. Помните, что он творил в Лиге чемпионов? «Реал» обыгрывал! Для них не существовало авторитетов на поле. Такой же «Карабах» сейчас — дерзкий, уверенный в себе. У игроков коленки не дрожат в Лиге чемпионов», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.