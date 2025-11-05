Орлов: Хаби Алонсо нужно подобрать ключик к звёздам «Реала», как это делал Анчелотти

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (1:0).

«Есть такое понятие — физиогномика. Это псевдонаучный метод определения характера человека по его чертам лицам. Эта взаимосвязь никем не доказана, а выстроена на народных приметах. В частности, считается, если у мужчины тонкие губы — значит, он злой, полные — соответственно, добрый. А теперь вспомните прошлого тренера «Реала» Карло Анчелотти — и сравните его с Хаби Алонсо. Внешне — полные противоположности. Видно, и в плане душевных качеств они отличаются.

И что мы видим в «Реале»: набор потрясающих футболистов, но к ним ещё нужно подобрать ключик, как это делал Анчелотти. К каждому игроку. А мы сейчас наблюдаем некое противостояние между Винисиусом и главным тренером. Нет-нет, да и возникают конфликтные ситуации. Игроки у «Реала» потрясающие, звёзды, но должны сказать спасибо вратарю. Девять ударов было в створ ворот гостей — и восемь он отбил! Неслучайно сегодня вся пресса в Испании пишет, что Куртуа спас «Реал» от унижения. Они же могли и более крупно проиграть», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.