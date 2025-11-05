Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал фаворитов Лиги чемпионов, отметив такие команды, как «Реал», «Баварию», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

«Несмотря на свои проблемы, «Реал» наряду с «ПСЖ», «Баварией», «Арсеналом» и «Ливерпулем» остаётся фаворитом Лиги чемпионов. Сегодня мы ещё увидим «Манчестер Сити» Гвардиолы с Холандом. Эти команды — главные претенденты на трофей. Они утверждают современный стиль игры. Может быть, кто-то ещё вклинится в этот круг, например, «Тоттенхэм». Не называю «Барселону», потому что пока у них есть свои проблемы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.