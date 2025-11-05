Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Геннадий Орлов назвал фаворитов Лиги чемпионов
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал фаворитов Лиги чемпионов, отметив такие команды, как «Реал», «Баварию», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

«Несмотря на свои проблемы, «Реал» наряду с «ПСЖ», «Баварией», «Арсеналом» и «Ливерпулем» остаётся фаворитом Лиги чемпионов. Сегодня мы ещё увидим «Манчестер Сити» Гвардиолы с Холандом. Эти команды — главные претенденты на трофей. Они утверждают современный стиль игры. Может быть, кто-то ещё вклинится в этот круг, например, «Тоттенхэм». Не называю «Барселону», потому что пока у них есть свои проблемы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Геннадий Орлов: у игроков «Карабаха» коленки не дрожат в Лиге чемпионов — дерзкая команда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android