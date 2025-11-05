Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал главную причину поражения «ПСЖ» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Геннадий Орлов назвал главную причину поражения «ПСЖ» от «Баварии» в Лиге чемпионов
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал главную причину поражения «ПСЖ» от «Баварии» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы обыграли парижан со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«В советские времена начальники считали, что незаменимых нет, любого можно заменить. Но таких талантов, как Дембеле, заменить невозможно. «ПСЖ» от его ранней замены очень много потерял. Это же лидер команды, обладатель «Золотого мяча». Второй тайм французы играли в большинстве, и как раз такого мастера по созданию и реализации голевых моментов им не хватило», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

