Геннадий Орлов назвал главную причину поражения «ПСЖ» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал главную причину поражения «ПСЖ» от «Баварии» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы обыграли парижан со счётом 2:1.

«В советские времена начальники считали, что незаменимых нет, любого можно заменить. Но таких талантов, как Дембеле, заменить невозможно. «ПСЖ» от его ранней замены очень много потерял. Это же лидер команды, обладатель «Золотого мяча». Второй тайм французы играли в большинстве, и как раз такого мастера по созданию и реализации голевых моментов им не хватило», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.