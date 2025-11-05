Орлов: в ФИФА постоянно придумывают новшества в правила, чтобы оправдать свои зарплаты

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Главный арбитр встречи Иштван Ковач не указал на 11-метровую отметку, несмотря на попадание мяча в руку игрока «сливочных» Орельена Тчуамени.

«Редкий случай: на следующий день после матча УЕФА признал, что попадание мяча в руку Тчуамени — это не пенальти. Я сам был футболистом, хоть и играл в прошлом веке. Но что тогда, что сейчас нарушение называлось игрой рукой. Если футболист играет рукой — значит, делает это умышленно. Соответственно, судья даёт свисток. Но если мяч попадает игроку в руку, когда тот даже не видит этот мяч и не в состоянии увернуться, какой же это пенальти? Футболист физически не может ничего сделать!

Судейская комиссия ФИФА всё время придумывает какие-то новшества, видимо, чтобы показать, что она работает над совершенствованием правил, и оправдать свои зарплаты. Вот англичане всегда были консервативны в этом смысле, и это правильно. Играть нужно по правилам, которые всем известны и понятны.

Как уничтожили фигурное катание? Раньше была высшая оценка 6.0, а сейчас — за сотню. Даже прославленный тренер Алексей Мишин на мой вопрос признался, что с трудом разбирается в новых трактовках. Не всегда нужно ломать то, что есть, особенно в футболе. Сегодня у нас в российском чемпионате один судья даёт пенальти за похожий эпизод, а другой — нет. Все уже запутались с этим правилом», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.