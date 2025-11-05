Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: в ФИФА постоянно придумывают новшества в правила, чтобы оправдать свои зарплаты

Орлов: в ФИФА постоянно придумывают новшества в правила, чтобы оправдать свои зарплаты
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Главный арбитр встречи Иштван Ковач не указал на 11-метровую отметку, несмотря на попадание мяча в руку игрока «сливочных» Орельена Тчуамени.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Редкий случай: на следующий день после матча УЕФА признал, что попадание мяча в руку Тчуамени — это не пенальти. Я сам был футболистом, хоть и играл в прошлом веке. Но что тогда, что сейчас нарушение называлось игрой рукой. Если футболист играет рукой — значит, делает это умышленно. Соответственно, судья даёт свисток. Но если мяч попадает игроку в руку, когда тот даже не видит этот мяч и не в состоянии увернуться, какой же это пенальти? Футболист физически не может ничего сделать!

Судейская комиссия ФИФА всё время придумывает какие-то новшества, видимо, чтобы показать, что она работает над совершенствованием правил, и оправдать свои зарплаты. Вот англичане всегда были консервативны в этом смысле, и это правильно. Играть нужно по правилам, которые всем известны и понятны.

Как уничтожили фигурное катание? Раньше была высшая оценка 6.0, а сейчас — за сотню. Даже прославленный тренер Алексей Мишин на мой вопрос признался, что с трудом разбирается в новых трактовках. Не всегда нужно ломать то, что есть, особенно в футболе. Сегодня у нас в российском чемпионате один судья даёт пенальти за похожий эпизод, а другой — нет. Все уже запутались с этим правилом», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Геннадий Орлов: у игроков «Карабаха» коленки не дрожат в Лиге чемпионов — дерзкая команда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android