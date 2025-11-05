Скидки
Шалимов рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы побороться за чемпионство в РПЛ

Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы побороться за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В матче 14-го тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 1:2.

«У «Спартака» отставание от первого места составляет 10 очков. Чтобы побороться, нужна серия, которую ещё при Слуцком весной выдал ЦСКА — 10 побед подряд. Можем мы сказать, что команда может дать такую серию? На мой взгляд, нет.

Чтобы попасть в тройку, нужна серия из пяти—шести побед подряд. Всё, остаётся Кубок, где всё решить может один матч. Но и здесь всё зависит от того, с какой ноги встанут Барко и Угальде», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

