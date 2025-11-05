Александр Бубнов обозначил проблему Деяна Станковича в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов обозначил проблему возглавляющего «Спартак» сербского специалиста Деяна Станковича. В матче 14-го тура Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» (1:2) на выезде. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

«У них всё в порядке (по составу. — Прим. «Чемпионата»). Но беда Станковича, что имея такой набор… Сейчас все говорят, ладно бы там игроки плохие были. У них игроки сильнее, чем у «Динамо». Но они, правда, и выше «Динамо» находятся. Он не может с этими игроками… Просто их правильно расставить.

А так-то они играют, всё правильно. Вот я наблюдаю за ними, всё вовремя они делают. И в касание, и разыгрывают, и подают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».