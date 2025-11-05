Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Краснодар, результат матча 5 нобря 2025, счет 1:3, 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 2025/2026

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России. Кордоба оформил дубль в концовке
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу в матче со счётом 3:1 одержали действующие победители чемпионата России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Савельев – 9'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Кордоба – 88'     1:3 Кордоба – 90+5'    

Первый гол в матче забил нападающий «Оренбурга» Максим Савельев на девятой минуте, однако уже через три минут паритет был восстановлен — вингер «Краснодара» Данила Козлов сравнял счёт. В конце встречи на 88-й минуте форвард гостей Джон Кордоба забил гол с передачи Козлова, а на 90+5-й минуте колумбиец оформил дубль и установил окончательный счёт – 1:3.

Ответная встреча команд пройдёт 26-го ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
