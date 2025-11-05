«Динамо» Мх — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо» Мх: Волк, Аззи, Мендоза, Кагермазов, Сундуков, Шумахов, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Глушков, Агаларов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Вильягра, Руис, Кармо, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).