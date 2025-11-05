Скидки
Тренер вратарей Шпилёв: Хайкин переживал из-за неудачи в Англии, но обрёл себя в Норвегии

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался о карьерном пути голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Отметим, Хайкин проходил сборы в «Урале» под руководством Шпилёва.

— Из-за того что мы нечасто видим Хайкина, не очень понятно, на каких местах он находится в рейтинге российских вратарей.
— Судить сложно, мне было бы интересно посмотреть на него в компании Селихова и Помазуна. Каждому игроку важно найти свою команду, где он чувствует поддержку и свою нужность, при которых способен демонстрировать всё, на что способен. Тогда из футболиста получается его лучшая версия. После первой волны успеха он решил пойти дальше и отправился в Англию. Там у Хайкина не получилось, и знаю, что он переживал из-за этого. Всё чаще возникали сомнения. А когда решил вернуться в Норвегию — вновь обрёл себя. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь, — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Хайкин тренировался в академии английских «Челси», «Портсмута» и «Рединга».

