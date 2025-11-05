Бывший тренер сборной Румынии Эмерик Еней умер в возрасте 88 лет

Бывший главный тренер «Стяуа» и сборной Румынии по футболу Эмерик Еней скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба «Бихор».

«Румынский футбол и «Бихор» в трауре. Великий Эмерик Еней, настоящая легенда этого вида спорта, скончался в возрасте 88 лет. Своим характером, спокойствием и мудростью Еней вдохновлял целые поколения игроков и тренеров. Он остаётся примером достоинства и ценности, символом румынского футбола», — говорится в сообщении.

Еней был игроком румынских клубов УТА (Арад), «Стяуа» и турецкого «Кайсери Эрджиесспор». Он трижды становился чемпионом Румынии. Будучи тренером, он возглавлял румынские клубы «Стяуа», «Тырговиште», «Университатя», греческий «Паниониос», а также сборные Румынии и Венгрии. После завершения тренерской карьеры был президентом «Бихора», а также работал в Румынской федерации футбола.