Тренер вратарей «Урала» вспомнил, как Погребняк поспособствовал просмотру Хайкина в клубе

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв поделился воспоминаниями, как бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поспособствовал просмотру Никиты Хайкина в екатеринбургском клубе. На данный момент Хайкин выступает за норвежский «Будё-Глимт».

«Тогда в команде играл Павел Погребняк. Мы как-то летели на сборы, сидели рядом в самолете и разговорились. Меня интересовала его карьера и зарубежный опыт. Паша расспрашивал о моей работе, я ему даже пару вратарских теорий на компьютере показал (смеётся). Он говорит: «Когда играл в Англии, у нас в молодёжке «Рединга» был вратарь Никита Хайкин, в России до этого у него не получилось, и сейчас он без команды». Тогда пришла идея пригласить его на сборы. Связались, пообщались, и вскоре Никита оказался в расположении «Урала».

Я сразу отметил его свободу действий, уверенность в себе и спокойствие. Хайкин был неплохо обучен, но, возможно, не в лучшем состоянии были его физические качества. Говорят, приезжая в команду, нужно быть сильнее всех на голову. Годзюр и Баклов выглядели предпочтительнее, плюс в составе всегда были перспективные ребята из нашей академии. Целесообразность подписания зависит от состава вратарей на тот момент. К примеру, когда в «Урале» были Помазун и Годзюр — лучший тандем за последние годы, мы отказались от многих предложений, существующих тогда на рынке. Можно нарушить баланс и благоприятную атмосферу. Никите просто не нашлось бы места в том составе. Он провёл с нами сборы и без претензий сказал: «Всё понимаю, отправлюсь искать другой клуб». И так сложилось, что через год Хайкин оказался в Норвегии, в «Будё-Глимт», который со временем стал очень крепкой командой и постоянно выступает в Еврокубках.

Мы с Никитой общаемся, слежу за его карьерой. Поздравлял с победами, с чемпионством в Норвегии. Поэтому контакт остаётся хорошим», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.