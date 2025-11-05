Защитник «Зенита» Горшков высказался о шести победах в шести матчах Кубка России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о выступлении команды на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые одержали шесть побед в шести матчах на данной стадии турнира. В группе А также выступали «Оренбург», «Рубин» и «Ахмат».

— Групповой этап Кубка России «Зенит» завершил, не потеряв ни одного очка. Это рекорд страны. Тяжело было?

— Поначалу ни о каких рекордных достижениях мы, конечно, не думали, шли от матча к матчу. Пришлось нелегко, особенно трудными были выезды. Тем приятнее результат, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.