«Карабах» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Карабах» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Себастьян Гисхамер из Австрии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В минувшем туре «Карабах» уступил «Атлетику» из Бильбао со счётом 1:3. «Синие» разгромили «Аякс» (5:1).

В следующем туре подопечные Гурбана Гурбанова проведут матч с «Наполи» (25 ноября), а команда Энцо Марески встретится с «Барселоной» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.