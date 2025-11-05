Скидки
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Джохор Дарул Тазим, результат матча 5 ноября 2025, счет 3:1, 4-й тур элитная ЛЧ АФК 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Джохор Дарул Тазим» в элитной Лиге чемпионов АФК
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались малазийский «Джохор Дарул Тазим» и китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 15:15 МСК
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Окончен
3 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Сильва – 48'     2:0 Аррибас – 63'     2:1 Минейро – 71'     3:1 Сильва – 87'    

Первый гол в матче забил защитник «Джохор Дарул Тазим» Хонатан Сильва во втором тайме на 48-й минуте. На 63-й минуте нападающий Оскар Аррибас увеличил отрыв малазийской команды в счёте. Форвард «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро отличился на 71-й минуте, но в конце встречи на 87-й минуте Сильва оформил дубль и установил окончательный счёт матча – 3:1.

После четырёх встреч команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Джохор Дарул Тазим», набравший семь очков, занимает второе место.

Календарь Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
Таблица групп Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
