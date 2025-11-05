«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Джохор Дарул Тазим» в элитной Лиге чемпионов АФК

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 4-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались малазийский «Джохор Дарул Тазим» и китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Первый гол в матче забил защитник «Джохор Дарул Тазим» Хонатан Сильва во втором тайме на 48-й минуте. На 63-й минуте нападающий Оскар Аррибас увеличил отрыв малазийской команды в счёте. Форвард «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро отличился на 71-й минуте, но в конце встречи на 87-й минуте Сильва оформил дубль и установил окончательный счёт матча – 3:1.

После четырёх встреч команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Джохор Дарул Тазим», набравший семь очков, занимает второе место.