Сергей Кирьяков оценил шансы «Карабаха» попасть в плей-офф Лиги чемпионов

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси» высказался о шансах азербайджанского клуба попасть в плей-офф ЛЧ. Игра пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

«Казалось, что «Карабах» будет аутсайдером в Лиге чемпионов. Но чемпионат Азербайджана вообще сильный, мы видим, что их чемпион не теряется на фоне лучших клубов Европы. Думаю, шансы на плей-офф у них есть. Уже набрали очки, а дальше можно стратегически готовиться к матчам, где-то на ничью, где-то сыграть от обороны. В этом плане есть определённые преимущества, чтобы попасть в плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.