Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: эйфория «Кайрата» потихоньку улетучивается, но их участие в ЛЧ — уже достижение

Кирьяков: эйфория «Кайрата» потихоньку улетучивается, но их участие в ЛЧ — уже достижение
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о выступлении «Кайрата» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первых трёх турах общего этапа команда из Казахстана проиграла «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5), а также сыграла вничью с «Пафосом» (0:0). На данный момент жёлто-чёрные находятся в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов. В 4-м туре «Кайрат» сыграет с «Интером».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Кайратом» всё понятно, они первый раз участвуют в Лиге чемпионов. Было много эйфории, но она потихоньку улетучивается. Вряд ли они могут побороться за плей-офф. Но для первого раза — важно для страны, болельщиков, общего стимула. На фоне провалов сборной Казахстана клуб играет на таком уровне, это уже достижение и хороший результат для всего казахского футбола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Гиппопотам на фоне комарика: прогноз на «Интер» — «Кайрат»
Гиппопотам на фоне комарика: прогноз на «Интер» — «Кайрат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android