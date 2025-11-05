Кирьяков: эйфория «Кайрата» потихоньку улетучивается, но их участие в ЛЧ — уже достижение

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о выступлении «Кайрата» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первых трёх турах общего этапа команда из Казахстана проиграла «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5), а также сыграла вничью с «Пафосом» (0:0). На данный момент жёлто-чёрные находятся в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов. В 4-м туре «Кайрат» сыграет с «Интером».

«С «Кайратом» всё понятно, они первый раз участвуют в Лиге чемпионов. Было много эйфории, но она потихоньку улетучивается. Вряд ли они могут побороться за плей-офф. Но для первого раза — важно для страны, болельщиков, общего стимула. На фоне провалов сборной Казахстана клуб играет на таком уровне, это уже достижение и хороший результат для всего казахского футбола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.