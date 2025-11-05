«Милан» и «Интер» выкупили «Сан-Сиро» и прилегающую территорию

«Милан» и «Интер» официально объявили о приобретении «Сан-Сиро» и прилегающей территории. Ранее стало известно, что клубы планируют снести стадион и построить на этом месте новую арену.

«Милан» и «Интер» объявляют о подписании договора купли-продажи с муниципалитетом Милана на приобретение комплекса «Сан-Сиро», который является важным городским объектом, включая стадион и прилегающую территорию.

Строительство нового стадиона и проект реконструкции городского района Сан-Сиро открывают новую главу в истории Милана и обоих клубов. Стратегическая веха отражает общее стремление «Милана» и «Интера», а также их владельцев и фондов к долгосрочному спортивному успеху и инвестициям с целью поддержки устойчивого роста клубов.

Клубы доверили Foster + Partners и MANICA (архитектурные бюро. — Прим. «Чемпионата») разработку проекта нового стадиона мирового класса и генерального плана прилегающей территории. Стадион будет соответствовать самым высоким международным стандартам, ему суждено стать новой архитектурной иконой Милана.

В рамках проекта также будет создан новый центр, отражающий спортивную и культурную направленность района Сан-Сиро и всего города, а также переосмысливающий городское пространство за счёт инноваций, устойчивости и доступности», – говорится в заявлении клубов на сайте «Милана».