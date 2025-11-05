Тренер «Урала» Шпилёв: цеплялся за любые возможности получить опыт Бундеслиги

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв рассказал о своём опыте взаимодействия с клубами немецкой Бундеслиги.

«Получилось ситуативно. Завязались знакомства с коллегами, потом в зимнюю паузу поехал встретиться с ними лично. В то время я цеплялся за любые возможности обрести что-то новое и найти контакты для общения. Бундеслига входит в топ-5, для меня это стало хорошим вызовом, неоценимым опытом.

Ездил на матчи, а между ними в каждом городе узнавал расположение тренировочных центров местных клубов. С утра ехал туда, так скажем, наудачу. Если тренировки главной команды планировались вечером, ждал. Обязательно смотрел занятия академии и молодёжных команд. Сам подходил и знакомился с тренерами вратарей. Приятно, что получал обратную связь — во время следующего визита мне уже могли показать инфраструктуру изнутри, предоставить билеты на матчи.

Не скажу, что всё так просто. Конечно, существуют ограничения. Порой отказывали, говоря, что тренировка закрытая. Например, когда по ходу чемпионата результаты команды были отрицательными. Где-то сразу предупреждали об ограничении видеосъёмки. Многое зависит и от дня недели — сколько времени до следующего матча. Топ-клубы достаточно закрыты, к «Баварии» вообще попасть очень сложно — одной договорённости с тренером вратарей недостаточно», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.