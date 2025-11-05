Защитник «Зенита» Горшков: в каждой детской команде я исполнял стандарты

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» рассказал, каким образом он смог натренировать исполнение штрафных ударов.

— Как исполнение штрафных стало вашим фирменным знаком?

— Началось это ещё в детстве. Выходишь во двор, на коробку, и всё время бьёшь — ​по катящемуся мячу, по стоячему. В каждой детской команде стандарты исполнял. Хороший был удар, поставленный. Потом в академии и профессиональных командах оставался после тренировок, отрабатывал. Что-то смотрел в интернете. Главное — ​правильно понимать ситуацию. Какая точка, где стоит вратарь, как установлена стенка. Считаю, что это 50% успеха. Дальше нужно правильно подойти к мячу и направить его куда следует.

— Возможно ли довести этот навык до автоматизма? Скажем, с одной точки попасть 10 раз при 10 попытках?

— Попасть 10 из 10, думаю, никто не сможет. 9 из 10 — ​да, но нет никакой гарантии, что все они зайдут. Где-то чуть меньше силы окажется, где-то среагирует вратарь. Главное — ​бить кучно. И сила не так важна, как точность.

— На тренировках вы сейчас много времени уделяете подачам и ударам со штрафных?

— Есть один—два дня в неделю, когда этим можно позаниматься. После силовых тренировок и после игры нельзя — ​травмоопасно, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.