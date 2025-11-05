Александр Гришин высказался о вызове игрока ЦСКА Бандикяна в сборную Армении

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал вызов полузащитника московского ЦСКА Артёма Бандикяна в сборную Армении.

«Не слежу за сборной Армении, но это хороший посыл молодому футболисту, что он будет играть в сборной, которая выступает на международной арене. И какая-то засветка может быть будет. Не знаю, соответствует ли он уровню сборной Армении или нет. Но если вызвали — значит, хотят посмотреть и проверить на тренировках, пощупать просто игрока.

Может быть, такой вызов, как мы говорим, авансом. Посмотреть, возможно, и заиграть быстрее. Если он будет заигран за сборную Армении в официальном матче, соответственно, они за собой его застолбят, он не будет играть в сборной России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.