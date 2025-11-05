Защитник «Зенита» Горшков высказался об адаптации Жерсона в команде

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков дал комментарий касательно адаптации полузащитника Жерсона в команде.

— В матче с «Оренбургом» гол Жерсона случился тоже после вашего удара со штрафного. Команда отпраздновала его весьма эмоционально. Жерсон уже стал своим в коллективе?

— Да. Главное, что он восстановился, а какой он мастер, мы видели уже на первых тренировках. Важно, чтобы он чувствовал себя в «Зените» комфортно. Мы всем коллективом помогаем как можем. Конечно, все были очень рады его первому голу, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета этого года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.