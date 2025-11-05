Врач ЦСКА Безуглов рассказал, когда Акинфеев может вернуться на поле

Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Игоря Акинфеева и заявил, что вратарь к дерби со «Спартаком» будет готовиться в общей группе. Встреча состоится в рамках 16-го тура Мир РПЛ 22 ноября.

«Игорь Акинфеев остался в Москве, с ним всё хорошо. Болельщики могут не переживать. В дерби [со «Спартаком»] будет в строю, готовиться к нему будет в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, вратарь получил повреждение в матче 11-го тура со «Спартаком» (3:2). С тех пор капитан красно-синих пропустил три матча команды в РПЛ.