Врач ЦСКА Безуглов рассказал, когда Акинфеев может вернуться на поле
Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Игоря Акинфеева и заявил, что вратарь к дерби со «Спартаком» будет готовиться в общей группе. Встреча состоится в рамках 16-го тура Мир РПЛ 22 ноября.
«Игорь Акинфеев остался в Москве, с ним всё хорошо. Болельщики могут не переживать. В дерби [со «Спартаком»] будет в строю, готовиться к нему будет в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, вратарь получил повреждение в матче 11-го тура со «Спартаком» (3:2). С тех пор капитан красно-синих пропустил три матча команды в РПЛ.
