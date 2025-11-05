Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Горшков высказался о предстоящих играх с «Динамо» в Кубке России

Защитник «Зенита» Горшков высказался о предстоящих играх с «Динамо» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков поделился ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра этих команд состоится в Санкт-Петербурге 5 ноября, а ответная — 27 ноября в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— После группового этапа «Зенит» проведёт два матча с московским «Динамо». Недавняя встреча в чемпионате получилась настоящей битвой. В Кубке будет так же?
— Минимум повторится то же самое — ​это ведь уже плей-офф. Кроме того, нас поддержит Вираж. Накал страстей, думаю, будет ещё больше.

— Вас не удивило, что «Зенит», занявший первое место в группе, сыграет решающий второй матч не дома, а в гостях?
— Не совсем понимаю, почему принято такое решение, ведь некоторые победители групп ответные матчи проводят дома. В любом случае играть надо и там и там. А главное — ​побеждать. В прошлом году мы тоже четвертьфинал начинали на своём поле, ничего страшного.

— То, что противостояние состоит из двух встреч, не влияет на командную стратегию? Скажем, зная, что всё решится в ответном матче в Москве, в Петербурге команды сыграют более-менее осторожно?
— Нет, футболисты об этом точно не думают. Всегда надо стремиться выиграть. Нет такого, чтобы победил в первом матче, а на второй едешь с мыслью удержать счёт.

— То, что проигравший по сумме двух матчей не вылетает из турнира, а перемещается в Путь регионов, не снизит градус напряжения?
— Я об этом не думаю. Мысли притягиваются, иногда сбываются. Зачем думать о поражении? — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Кубок России: «Зенит» и «Динамо» Карпина снова встречаются, ЦСКА едет на юг
Кубок России: «Зенит» и «Динамо» Карпина снова встречаются, ЦСКА едет на юг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android