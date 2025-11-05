Защитник «Зенита» Горшков высказался о предстоящих играх с «Динамо» в Кубке России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков поделился ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра этих команд состоится в Санкт-Петербурге 5 ноября, а ответная — 27 ноября в Москве.

— После группового этапа «Зенит» проведёт два матча с московским «Динамо». Недавняя встреча в чемпионате получилась настоящей битвой. В Кубке будет так же?

— Минимум повторится то же самое — ​это ведь уже плей-офф. Кроме того, нас поддержит Вираж. Накал страстей, думаю, будет ещё больше.

— Вас не удивило, что «Зенит», занявший первое место в группе, сыграет решающий второй матч не дома, а в гостях?

— Не совсем понимаю, почему принято такое решение, ведь некоторые победители групп ответные матчи проводят дома. В любом случае играть надо и там и там. А главное — ​побеждать. В прошлом году мы тоже четвертьфинал начинали на своём поле, ничего страшного.

— То, что противостояние состоит из двух встреч, не влияет на командную стратегию? Скажем, зная, что всё решится в ответном матче в Москве, в Петербурге команды сыграют более-менее осторожно?

— Нет, футболисты об этом точно не думают. Всегда надо стремиться выиграть. Нет такого, чтобы победил в первом матче, а на второй едешь с мыслью удержать счёт.

— То, что проигравший по сумме двух матчей не вылетает из турнира, а перемещается в Путь регионов, не снизит градус напряжения?

— Я об этом не думаю. Мысли притягиваются, иногда сбываются. Зачем думать о поражении? — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.